No Dia da Mentira, #BolsonaroDay é o assunto mais citado nas redes

Inspirado pelo dia 1º de abril, o Dia da Mentira, um movimento contra o presidente Jair Bolsonaro ganhou forças nas redes sociais nesta segunda-feira 1º.

No Twitter, a hashtag #BolsonaroDay é o assunto mais comentado no Brasil e o terceiro no mundo.

Internautas citam algumas frases ditas pelo presidente que foram contestadas ou até mesmo desmentidas. Na época da campanha presidencial, Bolsonaro foi acusado de disseminar fake news contra seu opositor, Fernando Haddad (PT).

Kit gay foi algo que o presidente chegou a citar em uma entrevista no Jornal Nacional e depois desmentida pelo próprio Ministério da Educação. Segundo apurou o site Aos Fatos, essa foi a fake news que mais favoreceu a campanha de Bolsonaro.

Outros assuntos como a facada contra o presidente, a reforma da Previdência e o golpe de 1964 foram citados no #BolsonaroDay.

Confira a repercussão:

Primeiro de abril #BolsonaroDay Sem legendas para o quadro pic.twitter.com/cdFJXY2LEB

Hoje é dia de:

“PT destruiu o Brasil”

“Pelo menos ele não é corrupto”

“Não existiu golpe”

“Ditadura só matou vagabundo”

“A facada foi real”

“Moro é herói”

“Primeiro a gente tira Dilma e depois o resto”

“Não sou racista, tenho até amigos preto”

“Feminismo é mimimi”#bolsonaroday

“A Reforma da Previdência vai combater privilégios”#1deAbril#BolsonaroDay

Olá, Meu nome é Bolsonaro e vou ensinar vocês como conquistar uma grande plantação de laranjas” #BolsonaroDay