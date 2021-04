No BBB21, Arthur faz revelação sobre Sarah: ‘Confesso que, no início fiquei a fim dela’

“Mulher maravilhosa, véio! Confesso que, no início do programa, fiquei a fim del.”, disse o crossfiteiro

Arthur bate um papo com Gilberto, que está mais animado na casa do BBB21. Os dois falam sobre a vida, o jogo e a festa de hoje à noite, que promete animar os confinados.

Em um determinado momento, eles olham para uma foto de Sarah no #FeedBBB, e Arthur comenta: “Mulher maravilhosa, véio! Confesso que, no início do programa, fiquei a fim dela.”

O doutorando em Economia ri e relembra um comentário da sister quando eles entraram na casa. “Ela pegaria cinco, ela disse. Mas de 10 homens, ela pegaria 5… a probabilidade…”

O crossfiteiro não perde a oportunidade e diz: “Talvez eu esteja no meio aí. Alô, Sarah. Sarinha…”.