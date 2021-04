No Acre, em menos de 8 dias, pai e filho perdem a vida para covid-19

Em um intervalo de 8 dias, pai e filho foram mortos pela covid19 no Acre. O jovem Taylon Barros foi mais uma vítima fatal do novo coronavírus. Ele morreu em Rio Branco no último dia 23 de março. Já o pai dele, Tadeu Barros, faleceu dia 31.

De acordo com Cristiano Moura, amigo da família, o pai de Taylon faleceu sem saber que o filho havia morrido dias antes. “Morreu sem saber que o filho já tinha ido esperá-lo na glória”.

Até ontem (1º), o Acre registrou 1.269 mortes pela covid-19 e mais 331 novos casos de infecção pelo novo coronavírus.