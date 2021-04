Saiu no Diário Oficial, pelo presidente da Assembleia Legislativa, Deputado Nicolau Júnior (PP) um decreto que prorroga o estado de calamidade pública em razão da pandemia da Covid-19 no estado no Acre.

A medida prorrogada permite que a gestão pública estadual possa tomar medidas emergenciais para proteger a população acreana da Covid-19, além de criar condições necessárias de atendimento às pessoas que contraírem a doença.

O decreto anterior havia vencido no dia 31 de dezembro de 2020.