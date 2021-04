Na véspera do fechamento do comércio por três dias, Rio Branco tem filas e aglomeração

Recomendação do MP

Nesta quinta-feira (1º) Ministério Público do Acre (MP-AC) recomendou que o governo e o Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 adotem medidas mais rígidas para conter o avanço da doença no estado acreano. Março registrou recorde de mortes no Acre e as UTIs continuam com ocupação máxima.

Contudo, a recomendação não sugere que tipo de medida pode ser adotada pela gestão e nem quando devem ser colocadas em ação.

Ao G1, a assessoria de comunicação do governo informou que o governador Gladson Cameli vai atender a recomendação do MP-AC e encaminhar o documentação para que o Comitê reavalie as medidas.