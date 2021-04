Mulher é espancada, estuprada e tem corpo queimado após perder 5 reais de usuário de drogas

Uma mulher identificada como Emily Almeida Mariano, foi brutalmente agredida, estuprada e teve 40% do corpo queimado por um usuário de drogas, após perder um valor de R$5,00 que seria para comprar entorpecentes para o mesmo na Cidade de Colombo, Paraná.

A mulher foi socorrida após uma moradora se deparar com a vítima no chão da rua com o corpo queimado. Nas imagens a mesma geme de dor e pede ajuda. A situação foi filmada e a vítima aparece com as mãos e grande parte da perna queimada.

Uma ambulância socorreu a mulher e a mesma foi encaminhada para uma unidade hospitalar, mas, acabou não resistindo aos ferimentos e veio a óbito. De acordo com a irmã da vítima, Natasha Almeida, Emily era usuária de drogas e relatou o que havia acontecido antes de falecer.

“Ela pediu pra mim segura na mão que estava toda enfaixada, ela disse que me amava eu falei ‘também te amo’. Ela disse que por causa de uma pedra de crack de 5 reais que ele pediu pra ela ir comprar, e quando ela foi comprar ela disse que perdeu, ela e esse rapaz se encontravam em uma ‘chacrinha’ ali perto de casa, e, eles usavam tudo junto ali, então ele não acreditou que ela perdeu e pediu pra ela levantar de onde estava”, disse a irmã de Emily em entrevista para o programa Primeiro Impacto.

Ainda segundo Natasha, neste momento sua irmã acabou sofrendo uma série de agressões. “ele bateu nela, abusou e pôs fogo nela”, explicou Natasha em prantos pela perda de sua irmã.