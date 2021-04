Mulher é encontrada morta em rio no interior do Acre

No final da tarde desta última quarta-feira, 31, uma equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros Militar de Tarauacá, foi acionada para realizar busca por uma vítima que teria se afogado no Rio Muru, próximo ao encontro com as águas do Rio Tarauacá.

Segundo informações iniciais, a vítima, uma jovem mulher de 26 anos, estava pescando junto com seu companheiro em uma canoa de pequeno porte, quando jogou a tarrafa e foi arrastada para dentro d’água, devido à corda está amarrada em seu punho.

A equipe de mergulhadores iniciou as buscas no local indicado e na mesma noite do desaparecimento. Porém, dado o horário e o alto grau de risco da missão, os bombeiros militares deram continuidade às buscas no dia seguinte, quando obtiveram êxito.

O corpo da vítima foi encontrado no início da tarde desta quinta-feira, 1, após mais de quatro horas de buscas submersas. Após o resgate, o cadáver foi encaminhado ao necrotério do pronto-socorro do município, para os devidos procedimentos legais.