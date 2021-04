MP sugere que Estado instale Batalhão da Polícia Militar na Cidade do Povo

Em decisão, o Ministério Público do Estado do Acre {MP-AC) está sugerindo ao governo do estado a instalação de uma Batalhão da Polícia Militar na Cidade do Povo.

“Considerando não apenas este evento, mas também as constantes notícias de crimes praticados no referido conjunto habitacional, principalmente relacionados às atividades das facções atuantes no Estado, mostra-se necessária e urgente a instalação de uma base da Polícia Militar no local, visando sobretudo a prevenção à prática de crimes e a proteção da sociedade, notadamente dos que ali residem”, afirma o promotor de justiça, Tales Tranin, responsável pela Promotoria de Justiça Especializada de Tutela do Direito Difuso à Segurança Pública

O despacho do MPAC, destaca que a Cidade do Povo abriga mais de 3.300 famílias, registrando uma população de aproximadamente 12 mil pessoas. Não obstante o elevado número de habitantes, o posto de serviço da PM mais próximo é o 2º Batalhão, localizado no Bairro Cidade Nova, a cerca de 09 km da CDP.