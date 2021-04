MP estipula prazo de 48 horas para que o governo decrete lockdown de 14 dias no Acre

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), expediu, nesta quinta-feira, 1, uma nova recomendação ao Governo do Acre, solicitando que o Estado adote medidas de bloqueio ou lockdown, com restrição das atividades não essenciais por cerca de 14 dias, “tempo mínimo necessário para redução significativa das taxas de transmissão e número de casos e redução das pressões sobre o sistema de saúde”, diz o documento.

A medida é em razão do aumento do número de casos, internações clínicas em UTI e dos óbitos, bem como em razão do cenário epidemiológico relacionado aos vírus respiratórios e, também, à Covid-19.

O MPAC pede que o Governo submeta a Recomendação imediatamente à apreciação do Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19, a quem incumbe normativamente auxiliar o Estado nas matérias relacionadas à pandemia. O Ministério Público recomenda, ainda, que o Governo leve em consideração critérios técnicos e científicos, a fim de discutir, deliberar e propor medidas atinentes à pandemia condizentes com o cenário de quadros crescentes do contágio, da pressão sobre leitos clínicos e de UTI, e de óbitos.

O MPAC fixou o prazo de 48 horas, diante a urgência que o caso requer, para que o Estado informe se acata a presente Recomendação, ou, por outro lado, indique as razões para o não acatamento.