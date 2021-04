MP deve se reunir com prefeitos e cobrar explicações sobre baixa vacinação no Acre

O Ministério Público do Estado do Acre (MP-AC) deverá se reunir nesta segunda-feira (5) com os representantes dos 22 munícipios do Acre. O objetivo é cobrar explicações sobre os baixos índices de vacinação no Estado.

A informação foi divulgada pelo assessor do governo, jornalista Altino Machado. Segundo dados nacionais, o Acre é o estado do país que menos vacinou até agora, somente 5,56% da população já recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19 e apenas 1,39% já foram imunizados com a segunda dose.

Até o momento, o Acre recebeu do governo federal 163.540 doses de vacina, porém, foram usadas 62.125 doses, o que representa o uso de apenas 37,99% dos imunizantes recebidos.