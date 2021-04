Motoristas de app pedem ao governo autorização para trabalhar depois das 22h no Acre

O site Ecos da Notícia criou o quadro “Ecos na Comunidade” com objetivo de mostrar a realidade e o dia a dia da comunidade, as dificuldades e a reivindicação coletiva ou individual de cada morador.

Envie seu vídeo narrando sua história ou sua reclamação que postaremos na nossa Plataforma Digital. Todo o material deve ser encaminhado para o número (68) 99603-1476 que é o número da Redação Ecos da Notícia – “A notícia sempre em primeira mão e em tempo real”.

A reclamação desta sexta-feira (2) vem dos motoristas de aplicativos que estão proibidos de rodar após das 22h, por causa do decreto do “Toque de Recolher”, medidas adotadas pelo governo do Acre para conter o avançado da Covid-19 no estado. Os motoristas estão pedindo ao governador Gladson Cameli que eles possam rodar após as 22h, pois, segundo profissionais, os aplicativos de transporte também são uma atividade essencial.

O espaço fica aberto ao governo do estado do Acre e do governador Gladson Cameli, se quiserem se manifestar sobre o caso.

Veja os vídeos: