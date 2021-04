Motorista ameaça ciclistas e causa acidente com moto

O treinamento de um grupo de ciclistas do Lago Sul terminou na delegacia durante a manhã desta quarta-feira (7/4). Segundo o boletim de ocorrência registrado na 1ª Delegacia de Polícia, um motorista teria jogado o carro para cima do pelotão por mais de uma vez, o que acabou causando um acidente com a moto que escoltava a equipe.

O caso ocorreu na altura da QI 15. Conforme contam integrantes do grupo, havia entre 40 e 50 pessoas pedalando na faixa à direita, reservada aos ciclistas, quando apareceu um carro que deu uma fechada nos que estavam à frente do pelotão. A ação foi interpretada como proposital, pois, segundo um dos envolvidos, “não havia nenhum outro carro na pista”.

Após a reação do grupo, o motorista teria parado, engatado marcha à ré, e esperado. Os ciclistas passaram pelo carro reclamando, quando o veículo passou a acelerar. Um dos envolvidos afirma que desceu da bicicleta e foi andando para próximo do carro.

“Nesse momento, o motorista do carro fez manobra de modo a posicionar o automóvel de frente para o declarante e permaneceu acionando o pedal acelerador do carro”, diz a ocorrência. Quando o restante da turma de ciclistas se aproximou, o motorista fugiu.

Pouco tempo depois, no entanto, o veículo voltou a aparecer. Desta vez, o amigo dos ciclistas que fazia acompanhamento de moto foi chamado para que tirasse uma foto da placa. Quando ele chegou perto, o carro freou bruscamente, causando uma batida.