Motoboy morre após bater em poste durante entrega de pizza

Um motoboy entregador de pizza, identificado como Emikael Pereira de Freitas, morreu após perder o controle da direção da motocicleta, “rampar” no canteiro da via e bater frontalmente contra um poste de iluminação. O acidente foi neste sábado (3) em Ariquemes (RO), durante uma entrega que o jovem de 20 anos realizava.

Segundo relatos de uma testemunha à polícia, Emikael estava trafegando em alta velocidade na contramão da via pública durante uma chuva, quando perdeu a direção da moto, subiu o canteiro central da via e colidiu com o poste de iluminação.

A testemunha contou que, após o acidente, ela e um policial que estava à paisana tentaram prestar socorro à vítima, mas perceberam que Emikael já estava sem sinais vitais e então ligaram no 190.

Após a chegada da Polícia Militar (PM) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no local, a morte do motoboy foi comprovada.

De acordo com a PM, a Polícia Tecnico-Científica de Rondônia (Politec) foi informada do acidente via rádio e foi até o local para identificar a dinâmica, liberando o corpo para a funerária de plantão logo em seguida.