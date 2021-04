Moradores reclamam de falta de iluminação em Senador Guiomard

O site Ecos da Notícia criou o quadro “Ecos na Comunidade”, com objetivo de mostrar a realidade e o dia a dia da comunidade, as dificuldades e a reivindicação coletiva ou individual de cada morador.

Envie seu vídeo narrando sua história ou sua reclamação que postaremos na nossa Plataforma Digital. Todo o material deve ser encaminhado para o número (68) 99603-1476 que é o número da Redação Ecos da Notícia – “A notícia sempre em primeira mão e em tempo real”.

A reclamação desta quarta-feira (7) vem dos moradores da rua Paraná, no bairro São Francisco, no município de Senador Guiomard, no interior do Acre.

O vídeo foi gravado pelo internauta Eduardo e enviado para o jornalismo do site Ecos da Notícia. Ele relata a a falta de iluminação pública. Segundo o Eduardo, a rua está totalmente escura e a única iluminação que tem é somente das casas e da igreja. O homem ainda pede providências da atual gestão que passou quase 100 dias sem colocar um “bico de luz”.

O espaço fica aberto para a Prefeitura de Senador Guiomard se manifestar sobre o caso.

Veja o vídeo: