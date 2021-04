Membros do CV executam motoboy, deixam 7 feridos e filmam invasão na Cidade do Povo

O motoboy e monitorado por tornozeleira eletrônica, Yuri Mateus de Lima Cavalcante, de 25 anos, foi morto com quatro tiros e seis facadas na cabeça, na noite desta segunda-feira (5), durante um ataque feito por membros de uma facção no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, no Segundo Distrito de Rio Branco. Outras 7 pessoas foram baleadas na ação dos bandidos.

O ataque dos criminosos iniciou na quadra de grama sintética da Cidade do Povo, na rua Vereador Jessé Santiago. Os bandidos, que fazem parte da facção criminosa Comando Vermelho, chegaram no local em três carros e desceram com armas de grosso calibre.

Na quadra, os criminosos deixaram sete pessoas feridas. As vítimas foram identificadas sendo: Moisés Teixeira da Silva, 22 anos, Renan Costa Ribeiro, 19 anos, Paulo Vinicius Adelino Soares, 48 anos, Cassemiro Borges de Andrade, 48 anos, David de Souza, 30 anos, Francisco Delcimar Gomes de Oliveira, 38 anos, e Wendel de 23 anos.

Após a ação, os bandidos voltaram para os veículos e fugiram do local. Eles teriam parado em uma rua onde fica uma lanchonete e caminharam pela via pública realizando vários disparos. Toda a ação foi gravada por um dos membros do CV e divulgada nas redes sociais.

As imagens mostram o momento em que os criminosos chegam em uma lanchonete. Eles entram e se dirigem ao motoboy Yuri Mateus, que é detento monitorado. Segundo informações apuradas pela reportagem, os bandidos interrogaram se Yuri fazia parte de alguma facção, e mesmo negando que era membro de algum grupo criminoso, o rapaz foi executado com quatro tiros na cabeça. Os criminosos ainda desferiram mais seis facadas na cabeça do motoboy.

Depois da execução, os bandidos fugiram do local em um veículo de apoio e deixaram outros dois carros no local. Os veículos abandonados foram um Fiesta e um Onix, ambos de cor vermelha, que seriam uma afronta aos rivais.

Após a fuga dos bandidos, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado. Os socorristas constataram que Yuri não resistiu aos ferimentos, e socorreram Moisés, Renan, Paulo, Cassemiro, David, Francisco e Wendel, que foram levados ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

O corpo de Yuri recolhido e levado ao Instituto Médico Legal (IML), para a realização de exames.

A Polícia Militar tentou procurar pelos autores do crime, mas ninguém foi encontrado. Ainda segundo informações da polícia, o caso é mais um capítulo da guerra entre facções criminosas.

As investigações ficarão a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Veja a live: