Mega-Sena pode pagar R$ 6 milhões neste sábado (3) e sorteio da Dupla de Páscoa é prorrogado para dia 17 de abril

As apostas podem ser feitas até as 19h deste sábado nas lotéricas, pelo portal Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br) e pelo aplicativo Loterias Caixa. A aposta de seis dezenas custa R$ 4,50. No caso dos jogos feitos no site ou aplicativo, o valor mínimo do carrinho é R$ 30.

Caso apenas um apostador acerte as seis dezenas e queira investir em automóveis, o valor do prêmio seria suficiente para adquirir 150 carros populares de R$ 40 mil cada, segundo o banco.

Bolão

Para ter mais chances de ganhar na Mega-Sena, apostadores podem formar um grupo, escolher os números, marcar a quantidade de cotas e fazer a aposta em qualquer uma das lotéricas do país. Ao ser registrada no sistema, a aposta gera um recibo de cota para cada participante, que pode resgatar a sua parte do prêmio individualmente. Os bolões têm valor mínimo de R$ 10 e cada cota deve ser de pelo menos R$ 5, sendo possível realizar um bolão de no mínimo duas e no máximo 100 cotas.

O apostador também pode adquirir cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Basta solicitar ao atendente a quantidade de cotas que deseja e guardar o recibo para conferir a aposta no dia do sorteio. Nesse caso, poderá ser cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota, a critério da lotérica.

Dupla de Páscoa

O sorteio da Dupla de Páscoa foi prorrogado para o dia 17 de abril. Segundo a Caixa, os recibos das apostas que indicam a data anterior do sorteio (3 de abril de 2021) continuam válidos e concorrerão normalmente.

O prêmio está estimado em R$ 30 milhões e não acumula. Caso apenas um apostador leve o prêmio principal e aplique todo o valor na poupança, receberá rendimento mensal de aproximadamente R$ 48 mil. O preço da aposta simples, com 6 números, é de R$ 2,50.