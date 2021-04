Médicos do Into se qualificam em Suporte Avançado de Pacientes Críticos

Os médicos que atuam no Into de Rio Branco, buscam maior qualificação para os cuidados com pacientes de Covid-19 internados na unidade hospitalar. Neste sábado e domingo, 3 e 4, os profissionais participam do curso de Suporte Avançado do Paciente Crítico – SAPC, ministrado pela Fazmed, sítio de treinamento oficial da American Heart Association.

O curso dividido em 12 horas, tem prática através de simulação realística nas áreas de estabilização hemodinâmica, drogas utilizadas na sequência rápida de intubação, critérios de internação em UTI, acesso venoso central intubação orotraqueal e manejo da via aérea difícil, punção liquórica e drenagem de tórax.

Cerca de 70 médicos atuam no Into de Rio Branco. São responsáveis por pacientes dos 140 leitos do Hospital de Campanha e das 50 Unidades se de Terapia Intensiva (UTIs) do Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre.