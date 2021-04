Mazinho Serafim recebe secretário Neném Junqueira para alinhamento de ações em prol dos produtores rurais

O prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim (MDB) recebeu no dia de ontem (05) a visita do novo Secretário Estadual de Produção e Agronegócio, Neném Junqueira para tratar sobre ações de assistências aos produtores Rurais, sobretudo nesse período pós enchente, tendo em vista que a classe foi uma das mais atingidas pela cheia do Rio Iaco no último mês de Fevereiro.

Durante a agenda extensa que perdurou por todo o dia, o prefeito e o Secretário visitaram o local que será construída a nova Cageacre, que fica localizado em um terreno no Polo Elias Moreira, doado pela Prefeitura. Também participaram da agenda, o Vereador Alípio Gomes (MDB) o diretor da Emater Rinaldo Lúcio, e os representantes da Secretaria Municipal de Produção Sirla Diniz e Adevaldo Rodrigues ( Dé).

Visionário e com uma política de incentivo aos produtores, Mazinho Serafim apresentou ao gestor da pasta estadual os projetos de cultivo de Caju Anão e Café Clonal, que tem sido cada vez mais aderidos pelos produtores, onde cabe destacar que o Caju Anão já teve a primeira Safra colhida, gerando emprego e renda para as famílias rurais, e hoje é uma realidade em Sena Madureira. Durante um almoço que ocorreu no rancho da Marca V5, Mazinho agradeceu ao empresário Paulo Sérgio e à dona Rosária por acreditarem no projeto do Caju Anão, sendo os pioneiros no cultivo do produto no município.

Para fechar a agenda a equipe realizou uma visita no Ramal do Cassirian km 15, objetivando conhecer in loco o cultivo de centenas de famílias que residem na região. Na ocasião os gestores se reuniram com os moradores e ouviram suas demandas, para a partir daí buscar melhorias ao homem do campo, de forma que venha fomentar a agricultura Familiar.