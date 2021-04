A deputada federal Mara Rocha está de malas prontas para deixar o PSDB. A informação foi passada pela direção estadual da sigla nesta terça-feira, 6.

Segundo relatos, Mara está insatisfeita com a sigla por conta de desgastes nas últimas eleições e por posicionamentos visando eleições em 2022.

A assessoria do PSDB no Acre, disse que Mara já confirmou sua saída do partido na próxima janela eleitoral.