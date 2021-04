Mara Rocha  destina  R$  500 mil para implantar  centro de tratamento de Autista em Feijó 

Atendendo aos pais de crianças com autismo de Feijó, a deputada federal Mara Rocha conversou, no início do mês de março, em seu gabinete em Brasília, com o prefeito do Keifer Cavalcante (PP).

O tema do encontro, foi a necessidade da implantação de tratamento para crianças com autismo. Sensível à causa, Cavalcante afirmou existir no município muitas crianças com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) e manifestou o desejo de implantar o serviço especializado.

Atualmente os pacientes com TEA de Feijó, fazem acompanhamento e tratamento em Tarauacá, onde foi criado pela prefeitura daquele município, o Centrinho. Devido ao grande número de pacientes, o Centrinho já não consegue absorver a demanda do município vizinho, sendo, portanto, necessária a implantação do serviço em Feijó.

A deputada Mara Rocha que faz parte da Comissão Permanente da Pessoa com Deficiência na Câmara Federal, abraçou a causa, destinando emenda de R$ de 3 milhões para construção do Centro Estadual Multidisciplinar para Tratamento dos Autistas, valor já empenhado; R$ 300 mil para o custeio do Mundo Azul em Rio Branco; Recurso para compra de um veículo tipo van para o Bujarí para atender crianças autistas que fazem tratamento em Rio Branco e R$ 500 mil para a implantação do Centrinho no município de Feijó.

A previsão é que emenda parlamentar estará disponível para a prefeitura de Feijó no final ano que vem.