Manaus anuncia vacinação para pessoas de 45 a 49 anos

Adultos devem preencher o cadastro no site Imuniza Manaus. O cadastramento vai facilitar a organização da campanha de vacinação pela prefeitura

Nesta segunda (5), pessoas a partir de 50 anos com comorbidades já recebem a vacina. Na terça-feira, dia 6, começa a vacinação do grupo de 45 a 49 anos.

A prefeitura de Manaus anunciou que vai dar início à vacinação de pessoas entre 45 e 49 anos a partir desta terça-feira (6). A imunização será aplicada ao grupo que tiver comorbidades, ou seja, doenças preexistentes.

A imunização é aplicada em adultos nessa faixa etária que tiverem diabetes mellitus, obesidade mórbida (IMC > 40) ou cardiopatias.

Nesta segunda-feira (5), pessoas a partir de 50 anos com comorbidades já estão sendo imunizadas. Recebem a vacinação também idosos a partir de 60 anos e agentes de segurança pública.

Para receber a vacina, o usuário deve se dirigir ao ponto de vacinação, no dia e hora indicados pelo sistema Imuniza Manaus, na opção “Consultar 1ª dose”. No local, deve apresentar, obrigatoriamente, laudo médico (original e cópia), documento de identificação original, com foto, e CPF. Diabéticos que não tenham laudo médico, devem apresentar receita em papel timbrado oficial (do SUS ou de estabelecimento particular de saúde).

Caso a pessoa não tenha conseguido fazer o cadastro, ela pode se dirigir a um posto de vacinação com os documentos indicados e realizar o preenchimento no local. Os pontos de vacinação da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) funcionam das 9h às 16h (veja os endereços abaixo).

Laudo médico

Para ser vacinada, a pessoa deve apresentar laudo (original e cópia) que comprove a doença preexistente, além de documento de identificação com foto e CPF. No caso dos diabéticos, é válido como documento de comprovação receita médica (original e cópia) do SUS ou da rede particular.

E para os que têm obesidade mórbida, pode ser apresentada declaração (original e cópia) de comprovação de IMC (índice de massa corpórea) igual ou maior que 40, emitida por profissional médico ou por qualquer outro profissional da saúde, de nível superior, como enfermeiro, nutricionista, farmacêutico e educador físico.

Serão vacinados adultos com os seguintes problemas de saúde: Diabetes mellitus; obesidade mórbida; cardiopatias; insuficiência cardíaca (IC); cor-pulmonale e hipertensão pulmonar; cardiopatia hipertensiva; síndromes coronarianas; valvopatias; miocardiopatias e pericardiopatias; doenças da aorta, dos grandes vasos e fístulas arteriovenosas; arritmias cardíacas; cardiopatias congênitas no adulto; próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados.

Agentes de segurança

Estão sendo imunizados os profissionais da chamada linha de frente, ou seja, que executam serviços de rua, como investigação, atendimento de ocorrências, entre outros, como a fiscalização das medidas preventivas contra a Covid-19.

Os agentes de segurança estão sendo vacinados no Centro de Convenções de Manaus (sambódromo) (Avenida Pedro Teixeira, 2.565, Dom Pedro, zona Oeste)

Postos de vacinação contra Covid em Manaus, das 9h às 16h:

Centro Estadual de Convivência da Família Padre Pedro Vignola (Rua Gandu, 119, Cidade Nova)

Centro Cultural dos Povos da Amazônia (Avenida Silves, 2.222, Crespo)

Universidade Paulista (Unip) (Avenida Mário Ypiranga Monteiro, 3.490, Parque 10 de Novembro)

Universidade Nilton Lins (Avenida Professor Nilton Lins, 3.259, Flores)

Clube do Trabalhador do Sesi/AM (Avenida Cosme Ferreira, 7.399, São José)

Balneário do Sesc/AM (Avenida Constantinopla, 288, Alvorada)

Centro de Convenções de Manaus (sambódromo) (Avenida Pedro Teixeira, 2.565, Dom Pedro, zona Oeste) –