Mafioso que vivia no Brasil é preso ao voltar à Itália para feriado de Páscoa

A polícia da Itália prendeu no último domingo (4) o líder de um clã mafioso que tinha fugido para o Brasil, mas que retornara ao país europeu para o feriado de Páscoa.

Giuseppe Calvaruso, considerado o chefe do clã de Pagliarelli após a prisão do chefe Settimo Mineo, em dezembro de 2018, foi detido em Palermo, na Sicília, após chegar do Brasil com um voo a partir de Natal e conexão em Paris, segundo o jornal La Repubblica.

Segundo os investigadores, o mafioso teria se mudado para o Brasil, delegando a aliados a gestão dos negócios das famílias subordinadas a ele. Seu plano seria voltar para o país sul-americano depois da Páscoa.

A polícia também prendeu outros quatro membros do clã: Giovanni Caruso, Silvestre Maniscalco, Francesco Paolo Bagnasco e Giovanni Spanò, todos eles acusados de associação mafiosa, extorsão, lesão pessoal, sequestro e ocultamento de bens.

Ainda de acordo com o inquérito, Calvaruso teria lavado dinheiro obtido com atividades mafiosas em restaurantes e no setor de construção civil. No entanto, para evitar a apreensão de bens, teria ocultado seus investimentos através de uma rede de laranjas.

Além disso, ele teria extorquido proprietários de imóveis em restauração a contratarem suas empresas de construção civil. O clã também dava autorização para a abertura de novos negócios em sua área de atuação e punia ladrões que roubavam sem permissão da máfia.