Luísa Sonza vai lançar música sobre término com Whindersson Nunes

Agora que o assunto esfriou, porém, tudo indica que a loira pretende reacender o tema com uma música sobre essa questão. Quem informou foi a blogueira Rainha Matos em seu perfil.

“Luísa Sonza lançará uma música em seu novo álbum na qual conta a sua versão sobre o término do antigo relacionamento. A letra é realmente bombástica“, disparou a influenciadora.

“Ela mostrará tudo que ela sofreu e sentiu naquele momento. O que será que vem aí?“, questionou. Os internautas, porém, não reagiram nada bem e detonaram a decisão da cantora.

“Pra que isso? Com a noiva dele grávida…“, lamentou uma internauta. Mas uma fã rebateu: “Ela sofreu tudo que sofreu e agora não pode contar a versão dela?“. Outros retrucaram: “Supera isso“.

“Falta de respeito com o cara que tá com uma outra pessoa e ainda grávida“, acusou mais uma. Vale lembrar que Luísa Sonza ficou famosa ainda na adolescência por meio das redes sociais.

A cantora surgiu na internet fazendo imitações de músicas de sucesso e, paulatinamente, ganhou relevância no meio artístico. Porém, desde o começo de sua carreira, ela lida com comentários preconceituosos e lamentou.

“No começo foi bem difícil, eu vim de uma cidade pequena onde todos me conheciam e com a internet, vi várias pessoas falando de mim, me criticando, sem ao menos saberem quem eu era ou minha história. Aos poucos, entendi que era um problema muito maior, com raízes sociais e que eu era apenas um exemplo. Entendi que o hate diz muito mais dessas pessoas do que sobre mim“, disse à Quem. A celebridade complementou:

“Eu trabalho desde muito nova. Foram anos de muita luta, mas graças a Deus sempre tive um apoio muito incrível da minha família, que é sempre tão presente. Claro que não foi fácil, passei por muitas coisas e evoluí muito! Chegar até aqui e conquistar tanta coisa que sonhava lá atrás é muito massa! Sem dúvida, fico feliz com minhas conquistas e sigo batalhando para atingir mais e mais espaços“.

Luísa prosseguiu, afirmando que todas as mulheres sofrem “algum tipo de preconceito ou julgamento pelo simples fato de escolher” o que querem vestir.

“Graças a Deus já passei desta fase de me preocupar com o que esta sociedade machista impõe a nós, mulheres. Infelizmente é muito triste ser julgada pela roupa que visto, mas continuo seguindo e fazendo meu melhor, trabalhando muito e focada nos meus objetivos“, assegurou.

De acordo com Sonza, há quem a julgue por ter conseguido notoriedade devido ao casamento com Whindersson Nunes, seu ex-marido:

“Acho que todas as mulheres precisam provar, de certa forma, algo a mais para mostrar que somos capazes, isto é um grande reflexo da sociedade machista que vivemos. Como pessoa pública estes julgamentos vão rolar, infelizmente. O mais importante para mim é seguir lutando pelo que eu acredito e utilizar minha arte de forma a empoderar cada vez mais mulheres. Não vão nos parar!“.

Anos depois, a estrela tem um relacionamento com o cantor Vitão, mas os haters não param de atacá-la pelas redes sociais.

Luísa Sonza ainda segue sendo alvo e comentários sobre suas roupas, coreografias, comportamento e até seu tom de voz em seus trabalhos musicais.

Sobre as críticas, ela responde com posicionamento e sucesso, segundo a própria cantora.

