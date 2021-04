Locutor Sílvio Santos expõe jogo sujo do Vice-Governador Major Rocha contra o Governador Gladson Cameli: “Me pagava”

Segundo áudios vazados nas redes sociais, a polêmica estão causando grande polêmica em todo o estado do Acre.

O vice-governador Major Rocha estaria agindo juntamente com sua irmã deputada Mara Rocha, como verdadeiro Judas no governo, sem contar que ainda eram considerados como aliados.

O áudio seria uma ligação gravada entre o radialista Silvio Santos e Hedislandes Gadelha, onde Silvio chegou a afirmar durante uma ligação que o vice-governador Major Rocha tinha um trato com ele, onde ele recebia pelo gabinete da deputada Mara Rocha o valor exato de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para ele exercer um único papel que seria denegrir a imagem do Governador do Estado do Acre, Gladson Cameli.

Enquanto os irmão Rocha se uniram para atacar o governador, Gladson Cameli teve que se virar para resolver os problemas do Estado bem dizer sozinho, pois não dava para contar com seu vice-governador, que era quem deveria lhe auxiliar nos momentos mais difíceis em que o estado enfrentava.

O radialista diz ainda que essa parceria teria acabado devido uma publicação que o radialista fez elogiando o governador e esse teria sido o estopim para que Rocha acabasse de vez com o trato que havia feito com Silvio.

De acordo com Silvio Santos, ao tomar conhecimento da publicação, Major Rocha teria lhe mandado print (da publicação) questionando a situação, porém Silvio afirma ter dito que não iria mais fazer este jogo sujo dos irmão Rocha.

“Eu fiz um elogio ao Gladson, ele (Rocha) printou e jogou para mim, olha aqui Silvio, assim não dá meu irmão, ou tu é meu aliado ou não é! Óh Rocha eu não vou mais bater em ninguém não meu irmão, sinto muito mais eu não vou mais fazer este jogo ai não depois eu pego 10 ou 15 processo aí tu não vai me defender não sou eu quem vou ter que me defender. Sinto muito não vou mais fazer isso! Aí ele disse: é negão não dá para a gente trabalhar não eu quero uma pessoa que eu possa contar e me defender nas redes sociais”, disse.

Silvio que também é locutor afirma ainda que após uma semana, Rocha chegou para ele e disse que não daria mais pois o Gladson estaria exonerando todo o seu pessoal e Mara era quem estava comportando o pessoal em seu gabinete e que era para ele procurar seu rumo, procurar outros políticos para defender.

Tentamos contato com o vice-governador Wherles Rocha, mas até o fechamento da matéria, não obtivemos respostas.

Ouça o áudio: