Leilão da Receita Federal tem iPhone e iPad antigos a partir de R$ 400

Lotes destinados a pessoas físicas incluem iPhone 7 e iPad Air 2 por valor inicial mais camarada. Itens estão no aeroporto de Viracopos, no interior de São Paulo

A Receita Federal abriu um leilão que dará a oportunidade de comprar produtos da Apple a preços mais camaradas. Um dos lotes inclui iPhone 7 e iPad Air 2 (Apple) pelo lance inicial de R$ 400. O certame é destinado a pessoas e empresas. Quem estiver interessado pode enviar propostas até 21h desta segunda-feira (05). A sessão virtual está marcada para amanhã (06) a partir das 10h.

O leilão é organizado pela unidade da Receita no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo. Pessoas físicas e jurídicas do Brasil inteiro podem demonstrar interesse nos 82 lotes de produtos ofertados pelo órgão. As ofertas para empresas partem de R$ 8.300.

Os interessados precisam ter em mente algumas restrições e regras de funcionamento do evento. Em diversos lotes, a Receita classifica o produto como “remanufaturado” e salienta que não dá garantias de funcionamento dos itens. Quem vencer a concorrência e garantir um lote também precisa custear o envio do produto ou providenciar a retirada na unidade em Viracopos, já que o órgão não se responsabiliza pelo transporte.

O leilão é composto de 82 lotes diferentes, dos quais 50 são formados por uma unidade do iPhone 7 – o texto não informa se é a versão com armazenamento de 128 GB ou de 256 GB – e uma unidade do iPad Air 2.

O telefone em questão é o modelo de 2016, ainda bastante popular no mercado de usados e que pode ser encontrado, novo, a R$ 2.100 no Brasil. Já o tablet em questão é o modelo de entrada apresentado em 2014. Atualmente esta geração está fora do programa de atualizações da marca, que garante cinco anos de updates.

Os 32 lotes restantes, exclusivos para empresas, oferecem volume maior de produtos por preços elevados. Os pacotes mais baratos têm lance mínimo de R$ 8.300 e consistem de 50 unidades do iPhone 7. Com 150 unidades do smartphone, o lote 77 é o mais caro do leilão, com lance inicial de R$ 25.000. Há ainda combinações intermediárias – com 10 iPads 2 Air e 50 iPhones 7, por exemplo – partindo de R$ 10.000.