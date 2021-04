Jovem que sumiu após ir a mercado em Rio Branco segue sendo procurado pela família

A família do jovem Elionai da Silva Souza, 18 anos, que sumiu desde o último dia 26 de março, segue em busca de informações sobre o paradeiro do jovem. Ele saiu para ir a um mercado no Cidade Nova, no Segundo Distrito, e desde então não voltou mais.

Até o momento, as informações são de que o jovem saiu para fazer compras para a avó por volta das 16 horas de sexta, 26, e depois disso teria ido na casa de uma amiga, mas, ao sair da casa dela, desapareceu.

A família fez um boletim de ocorrência ainda na sexta, mas, tornou a fazer o registro da ocorrência na última segunda-feira, 29, quando a polícia iniciou as investigações. O caso foi registrado na Delegacia da Segunda Regional, na Cidade do Povo.

Ao ac24horas, o pai, Jair da Silva Souza, afirmou que no domingo, 04, a família recebeu informações que o filho estaria na Corrente indo em direção a Senador Guiomard (AC) e pediu colaboração da população em relação às informações mais consistentes acerca do paradeiro do filho. O jovem ainda não foi encontrado.

Aos internautas que souberem informações acerca do jovem, a família disponibilizou esses dois números para que entrem em contato: 68-999410044 – 999024395