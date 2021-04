Jovem é executado com um tiro no peito no Polo Benfica

O jovem Gilvani Nascimento da Silva, de 19 anos, foi morto com um tiro no peito, na manhã desta terça-feira (6), no Ramal do Gama, no Polo Benfica, na região da Vila Acre, no Segundo Distrito Rio Branco.

Segundo informações da polícia, criminosos fortemente armados chegaram no local em um carro modelo HB20 de cor cinza, desceram do veículo, se aproximaram de Giovani e efetuaram vários tiros contra a vítima, mas o jovem foi atingido por um tiro no peito. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu antes de receber socorro do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O corpo foi recolhido e levado ao Instituto Médico Legal (IML) em Rio Branco, para a realização de exames.

A Polícia Militar tentou procurar pelos autores do crime, mas ninguém foi encontrado. Ainda segundo informações da polícia, essa execução seria mais um capítulo da guerra entre facções criminosas.

As investigações ficarão a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).