Jovem é executado com tiro no rosto em ataque do Comando Vermelho

O jovem Gabriel Lopes de Oliveira, de 17 anos, foi morto com dois tiros na noite desta sexta-feira (2), no Ramal do Juruá, no bairro Ana Vieira, no Município de Sena Madureira, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, Gabriel estava em um terreno ao lado da própria residência quando seis criminosos chegaram fortemente armados e suspreenderam o jovem, que foi morto com 2 tiros, sendo que um pegou nas costas e ao cair no chão foi executado com mais um tiro no rosto. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu antes de receber socorro do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O corpo foi recolhido e levado ao Instituto Médico Legal (IML) em Rio Branco, para a realização de exames.

A Polícia Militar tentou procurar pelos autores do crime, mas ninguém foi encontrado, sendo possível somente identificar alguns dos criminosos. Ainda segundo informações da polícia, essa execução seria mais um capítulo da guerra entre as facções criminosas Bonde dos 13 e Comando Vermelho.

As investigações ficarão a cargo da Delegacia de Polícia Civil de Sena Madureira.