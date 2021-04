Jacaré de 3 metros é capturado e morto por moradores no interior do Acre

Um jacaré de aproximadamente 3 metros de comprimento foi capturado e morto na manhã deste domingo (4), no bairro Cidade Nova, às margens do Rio Iaco, em Sena Madureira, no interior do Acre.

Segundo informações de moradores da região, o jacaré estava às margens do Rio Iaco, esperando o momento de atacar. “Não é comum ver jacaré às margens do rio próximo à cidade. Geralmente eles ficam assim quando estão com fome e ficam a espera de algum animal para eles atacarem”, finalizou a moradora.

O Rio Iaco recentemente passou pela maior alagação de sua história, com isso, moradores acreditam que pode ser que tenha arrastado para dentro das suas águas vários animais que crescem geralmente em lagos.

No caso desse jacaré, ele foi capturado, amarrado por uma corda e no vídeo mostra o momento exato que o animal foi morto por um homem que estava numa embarcação.