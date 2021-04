Iapen firma contrato de R$ 72 milhões com empresa de alimentação para detentos no Acre

O presidente do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), Arlenilson Cunha, reajustou o contrato com a empresa Gran Nutriz, responsável pelo fornecimento de refeições, almoço e jantar, aos apenados do complexo penitenciário de Rio Branco no valor de 66,64%. O valor do contrato saltou de R$ 43,2 milhões para R$ 72 milhões.

O contrato foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira, 6.

O reajuste se dá com base no Índice Nacional da Construção Civil (INCC), no período de 21 de setembro de 2020 até fevereiro de 2021.