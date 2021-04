Iapen corrige equívoco e alimentação de presos vai custar R$ 22 milhões

O Diretor-Presidente do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), Arlenilson Cunha, republicou o contrato com alterações em relação à alimentação dos presos no Acre.

O decreto saiu na edição do Diário Oficial do Estado (DOE), desta quarta-feira, 7.

Com o reajuste, os valores caíram de R$ 72 milhões para R$ 22 milhões

Na publicação da terça-feira (6), o valor tinha saído de R$ 42 milhões para R$ 72 milhões. Já nesta quarta-feira (7), com os novos valores, o contrato saiu de R$ 14 milhões para R$ 22 milhões.