Homem dispara “Globo lixo” ao vivo na Record e deixa repórter sem graça

A Globo foi mais uma vez atacada durante entrevista ao vivo. No entanto, diferente do que costuma acontecer, a situação não foi vista na emissora carioca.

A cena aconteceu durante um telejornal da Record.

Na edição do Fala Brasil, que foi ao ar no último sábado (3), um repórter estava em entrada ao vivo falando sobre a fila da vacinação contra a covid-19, quando foi surpreendido pelo recado desaforado de um idoso contra a concorrência.

Pedro Leão entregou o microfone para o homem, que disparou “Globo lixo”, ao vivo.

“Não é da Globo lixo não, é?“, declarou o entrevistado, que estava dentro do carro, aguardando o seu momento de receber a vacina, em um ponto de vacinação drive thru, no Parque do Anhembí, localizado na Zona Norte de São Paulo.

O repórter da Record ficou sem graça, mas não pensou duas vezes e tratou de tirar o microfone das mãos do entrevistado. O jornalista, então, seguiu com a cobertura sobre a vacinação na região.

No mesmo dia, inclusive, uma manifestação de outro entrevistado contra a Globo aconteceu ao vivo.

Neste caso, em reportagem ao vivo no Jornal Hoje, na região central de Porto Alegre.

O repórter Jeferson Ageitos foi interrompido durante sua fala sobre o comércio da região durante a Páscoa.

Ao fundo, um homem gritou “Globo lixo” cinco vezes e atrapalhou o jornalista, que foi defendido ao vivo por Maju Coutinho.

Tudo começou quando a âncora chamou o repórter em um link, onde falou sobre a situação dos comerciantes, reabriram suas lojas após conseguirem uma autorização especial para o período festivo.

Durante o comentário de Ageitos, um homem não identificado soltou aos berros a palavra ofensiva contra o canal líder de audiência. “Globo lixo! É isso que vocês são, lixo!”, disparou na frente de todos.

Do estúdio do Jornal Hoje, em São Paulo, Maju Coutinho agradeceu o trabalho do colega. “Estamos solidários aí a você, que está trabalhando. A gente ouviu xingamentos, mas você tá trabalhando, cumprindo a sua função de informar e bem informar”, elogiou.

É da Globo 🗑? pic.twitter.com/YyQCOcHHTR

— Osvaldo Lima Júnior 🇧🇷100 %🇧🇷 38👉👉 (@OsvaldoLimaJni1) April 3, 2021