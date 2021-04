Homem avança o carro contra policiais no Congresso dos EUA, em Washington, e é preso

Dois policiais ficaram feriados ao serem atropelados próximo ao Congresso dos Estados Unidos, na capital americana. Segundo o Departamento de Polícia do Capitólio, o motorista do veículo foi preso.

“Um suspeito está sob custódia. Os dois policiais estão feridos. Os três foram transportados para o hospital”, disse a corporação no Twitter.

Devido ao incidente, ruas ao redor do Capitólio e prédios de escritórios foram interditados e ocupados por policiais. Dezenas de viaturas correram em direção ao prédio após receberem os relatos de que o motorista tentava avançar contra os agentes.

O incidente acontece após o cordão de segurança ao redor do complexo do Capitólio começar a ser removido. A barreira havia sido colocada no local após apoiadores do ex-presidente Donald Trump invadirem o prédio, em 6 de janeiro, com a intenção de interromper a sessão conjunta do Capitólio que ratificava a vitória de Joe Biden na eleição presidencial.