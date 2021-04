Grávida de seis meses: moradora que colocou geladeira à venda pede desculpas após repercussão

A moradora do bairro da Paz, que ganhou uma geladeira na quinta-feira, dia 1º, por meio de programa social do Grupo Energisa, em parceria com a Prefeitura de Rio Branco, deu as caras para pedir desculpas pelo ocorrido. O caso repercutiu rapidamente e a prefeitura disse que investigaria a família beneficiada pelo programa.

No vídeo, Suzane, como foi identificada a mulher, disse que a família desistiu de fazer a venda do produto que estava lacrado, na caixa. A jovem está grávida de seis meses e ficou bastante nervosa com a repercussão da venda por meio do grupo Vende Tudo – Acre, disponível no Facebook.

No total, a prefeitura entregou, após avaliação do CRAS dos bairros, 72 geladeiras novas.

Todas foram distribuídas às famílias de baixa renda atingidas pela enxurrada e pela cheia do rio Acre, em fevereiro. “As geladeiras das famílias atingidas pelas águas, e que ainda estavam nas residências, foram substituídas e descartadas”, diz a nota.

Veja o Vídeo: