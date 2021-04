Governo do Acre lança edital para kits manicure, carrinhos de pipoca e cachorro quente

As inscrições terão início no dia 5 de abril, com encerramento no dia 15 de abril, de forma online

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Empreendedorismo e Turismo (Seet), lançou, na manhã desta quinta-feira, 1º, um edital de chamamento público para a cessão de 208 kits manicure, 50 carrinhos de pipoca e 28 carrinhos de cachorro-quente.

Os equipamentos atenderão Rio Branco, Senador Guiomard, Capixaba, Xapuri, Epitaciolândia, Brasileia, Assis Brasil, Plácido de Castro, Acrelândia, Porto Acre, Bujari, Sena Madureira, Manoel Urbano, Feijó e Tarauacá.

“Essa é uma grande oportunidade para 286 famílias de 15 municípios acreanos. Nosso objetivo é gerar trabalho e distribuição de renda junto às comunidades carentes do nosso Acre”, declara Eliane Sinhasique, secretária da pasta.

As inscrições terão início no dia 5 de abril, com encerramento no dia 15 de abril. Para evitar aglomerações neste período de pandemia da Covid-19, o processo ocorrerá de forma online, pelo link: https://forms.gle/mPwQ1PDyzjs2dxas8.

As dúvidas decorrentes da interpretação do edital deverão ser encaminhadas à Seet, pelo e-mail: [email protected], ou pelo telefone (68) 99204-7401.

Veja mais detalhes no edital de chamamento: Edital Manicure e Carrinhos