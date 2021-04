Governo da Itália autoriza torcida nos jogos da Eurocopa no país

Estádio Olímpico vai receber quatro partidas, incluindo uma das quartas de final

A duas semanas do Congresso da Uefa, na Suíça, que vai decidir o formato da Eurocopa, o governo da Itália deu aval para a presença de público nos quatro jogos da competição previstos no país, incluindo a partida de abertura, Itália x Turquia, no dia 11 de junho.

A Itália receberá quatro jogos da Euro, todos no Estádio Olímpico, em Roma. A seleção anfitriã jogará também contra a Suíça, dia 16, e País de Gales, dia 20. Depois, haverá uma partida das quartas de final no Olímpico.