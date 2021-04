Goleiro Weverton se comove com criança internada no Acre e faz doação

A doação foi feita depois que Weverton viu um apelo feito por um dos jornalistas do portal Notícias da Hora no Facebook.

O acreano Weverton Pereira, atual goleiro do Palmeiras e campeão olímpico pela seleção brasileira, se comoveu com a história do pequeno Christian, de 5 meses, que está há 53 dias internado no Hospital da Criança, e doou quatro latas grandes de Nan SpessAR e quatro pacotes de fraudas tamanho M com 68 unidades ao bebê.

A doação foi feita depois que Weverton viu um apelo feito por um dos jornalistas do portal Notícias da Hora no Facebook. O goleiro se sensibilizou, entrou em contato com o repórter pelo WhatsApp e se propôs a ajudar.

De origem humilde, a família do bebê mora em Cruzeiro do Sul e não tem condições financeiras de comprar o alimento especial da criança e tampouco de mantê-lo na capital. Weverton, então, pediu informações mais detalhadas das necessidades da mãe da criança e de quanto ela precisaria para passar o mês em Rio Brando com seu filho com leite e fraudas.

O Nan SpessAR é um alimento especial para crianças recém-nascidas e é recomendado como fonte alimentar única, desde o nascimento até os 6 meses de idade.

A entrega das doações foi feita pela reportagem do Notícias da Hora.