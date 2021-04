Gladson Cameli almeja reduzir ICMS do diesel de 17% para 15% ou 12% no Acre

Nesta segunda-feira, 5, o governador Gladson Cameli se reuniu com membros do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) para avaliar a possibilidade de redução do ICMS do diesel no Acre.

Cameli, de imediato, solicitou ao secretário de Fazenda, Rômulo Grandidier, que faça uma consulta junto ao conselho para uma possível redução do ICMS do diesel para o transporte de passageiros urbano e intermunicipal.

O objetivo é que seja feita uma diminuição da alíquota de 17% para 15% ou até 12% em viagem dentro do Estado.