Gêmeos matam os pais, a irmã, a avó e se suicidam logo depois

Farbin e Farhan Towhid viviam na mesma casa com os pais, uma irmã e a avó, conta o The Dallas Morning.

Quando a polícia entrou no local, todos estavam mortos, numa situação em que tudo indica que os irmãos tenham matado a família antes de levarem de realizarem o pacto.

“Aparentemente, os dois irmãos fizeram um acordo para cometer suicídio e acabaram levando a família inteira com eles”, explicou o sargento Jon Felty, porta-voz da polícia. O crime teria sido cometido no sábado, com os corpos a serem descobertos nesta segunda-feira.

As vítimas foram identificadas como Altafun Nessa, de 77 anos, Iren Islam, de 56, Towhidul Islam, de 54, e Tanvir Towhid, de 21.

Nas redes sociais, Farhan havia deixado um link para uma carta com um presságio dos crimes. “Olá. Me matei e matei também a minha família”, escreveu.