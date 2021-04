As geladeiras entregue pela prefeitura de Rio Branco à famílias atingidas pelas cheias da alagação estão sendo postas à venda em grupos de venda ao preço de R$ 1.200 reais.

As geladeiras fazem parte da campanha da Energisa em parceria com a Prefeitura da capital. Ao todo, mais de 70 refrigeradores foram entregue para as famílias de baixa renda.