Gabigol brilha e Flamengo goleia Madureira por 5 a 1 no Carioca

O Flamengo goleou o Madureira por 5 a 1, em jogo da 8ª rodada do Campeonato Carioca disputado no estádio Raulino de Oliveira na noite desta segunda-feira (5).

A goleada recoloca a equipe da Gávea no topo da tabela da competição, com os mesmos 19 pontos do Volta Redonda (a equipe comandada por Rogéri Ceni tem um ataque mais positivo, com 18 gols contra os 14 do time da Cidade do Aço).

FIIIIIIIIIIIIIIIIIIM DE JOGO NO RAULINO! COM GOLS DE GABIGOL (2), GERSON, DIEGO E ARRASCAETA, O MENGÃO GOLEIA O MADUREIRA POR 5 A 1, PELO CAMPEONATO CARIOCA! MENGOOOOOOOOOOOO! #CRF #VAMOSFLAMENGO PIC.TWITTER.COM/Q531KVYUFB — FLAMENGO (@FLAMENGO) APRIL 6, 2021

O grande destaque da partida foi o atacante Gabriel Barbosa, que balançou a rede por duas vezes e soma agora 73 gols pelo Flamengo, se tornando o maior artilheiro do clube no século 21.

O próximo compromisso do Rubro-Negro será no próximo domingo (11) contra o Palmeiras, em Brasília, pela Supercopa do Brasil.

O primeiro tempo do Flamengo foi impecável. O domínio foi absoluto e traduzido em quatro gols.

O primeiro veio de pênalti, após Bruno Henrique ser derrubado dentro da grande área. Gabriel Barbosa cobrou como manda o figurino, goleiro para um lado e bola para o outro, abrindo o placar aos 16.

Cinco minutos depois foi a vez de Gerson ampliar com um chute cruzado. Aos 28, Rodrigo Caio, retornando à zaga titular após lesão, cabeceou após cobrança de escanteio.

No rebote, Gabigol marcou mais uma vez. Aos 43, Diego Ribas fez o quarto, aproveitando passe do chileno Isla pela direita.

Na segunda etapa, o ritmo flamenguista moderou e o valente Madureira diminuiu com Luiz Paulo aos 12.

Após cobrança de escanteio, o atacante subiu livre e marcou o gol de honra da equipe do técnico Alfredo Sampaio. Aos 19, Arrascaeta mostrou a costumeira eficiência.

O uruguaio recebeu a bola pela esquerda, se livrou dos defensores e fechou o placar em Volta Redonda.