Fundador da Amazon, Jeff Bezos é considerado homem mais rico do mundo pela quarta vez consecutiva

Pelo quarto ano consecutivo, o bilionário Jeff Bezos, fundador da Amazon, foi considerado o homem mais rico do mundo pela revista Forbes em lista divulgada hoje (6). Sua fortuna é avaliada em US$ 177 bilhões.

Já o CEO da Tesla e da Space X, Elon Musk, disparou da 31ª posição em 2020 para 2ª este ano, com bens avaliados em US$ 151 bilhões.

De acordo com a revista, ao todo, esses bilionários somam US$ 13,1 trilhões em 2021. Em 2020, foram registrados US$ 8 trilhões. A lista expandiu durante a pandemia da Covid-19, mas os Estados Unidos ainda concentra a maior parte dos ultrarricos, com 724, seguidos pela China (incluindo Hong Kong e Macau) com 698.