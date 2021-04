Fora do BBB21, Rodolffo elogia Juliette: “Gata pra caral**”

O sertanejo participou do programa A Eliminação, do Multshow, comandado por Bruno de Luca e a ex-BBB Vivian Amorim

O cantor Rodolffo está com a agenda cheia após a sua eliminação do BBB21. Na madrugada desta quinta-feira (8/4), o sertanejo participou do programa A Eliminação, do Multishow, e não poupou elogios à Juliette.