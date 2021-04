Flamengo derrota Bangu e amplia vantagem na liderança do Carioca

Rubro-Negro triunfa com gols de Bruno Henrique, Arrascaeta e Gabigol

Jogando no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, o Flamengo derrotou o Bangu por 3 a 0 na noite desta quarta-feira (31) e ampliou sua vantagem na liderança da Taça Rio do Campeonato Carioca (com 16 pontos).

Em seu primeiro jogo contando com sua equipe titular, o time do Gávea encontrou um adversário muito fechado na defesa, que não deu muitos espaços.

Diante de um Bangu que não se aventurava no ataque, o Flamengo passou a somar oportunidades, com Bruno Henrique, Filipe Luís e Gabriel Barbosa, que chegou a ter um gol anulado 32 minutos por estar em posição irregular.

Mas, de tanto insistir, o Rubro-Negro conseguiu abrir o placar apenas nos acréscimos da etapa inicial, quando o meia Diego cruzou para Bruno Henrique marcar de cabeça.

A etapa final começou na mesma dinâmica, com o Flamengo atacando um Bangu que apenas se segurava na defesa.

Assim, o Rubro-Negro só conseguiu chegar ao segundo gol em lance no qual a superioridade técnica de seu elenco ficou evidenciada.

Aos 21 minutos Diego tocou para o uruguaio Arrascaeta, que se livrou da marcação adversária e bateu colocado para vencer o goleiro Paulo Henrique.

Mas o time da Gávea queria mais, e conseguiu marcar novamente aos 39, quando Gabriel Barbosa chutou com categoria após receber passe de Vitinho. Placar final, Flamengo 3, Bangu 0.

Com o revés, o Alvirrubro ficou na 11ª posição com 5 pontos.

Vitória do Nova Iguaçu

Outra equipe a vencer nesta quarta pelo Carioca foi o Nova Iguaçu, que bateu o Macaé por 3 a 1.

Os gols do Orgulho da Baixada saíram dos pés de Anderson Künzel, Vandinho e Raphael Carioca. Wagner Carioca descontou para o Leão.

