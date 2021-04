Filho de Faustão ostenta relógio de R$ 1 milhão

O jovem, de 17 anos, apareceu com o acessório grifado no aniversário de um amigo.

Segundo o jornal Extra, o relógio , de edição limitada, é vendido numa caixa feita em titânio com tratamento na cor bronze, possui cronógrafo flayback (usados por atletas) e calendário anual, como é possível se observar na foto.

No Twitter, usuários da rede não acharam de “bom tom” o rapaz de 17 anos ostentar um acessório tão caro enquanto o país tenta lidar com a crise econômica gerada pela pandemia do novo coronavírus (Sars-coV-2).

“O valor do relógio compraria 13.700 cestas básicas”, disse um jovem. “O ‘ter’ e o ‘poder’ sendo mais importante do que o ‘ajudar’”, analisou outro. “Acho muito caro esse relógio, mas cada um faz o que quer com seu respectivo dinheiro”, ponderou um terceiro. Confira mais reações.

FILHO DE FAUSTÃO USA RELÓGIO DE BRONZE QUE CUSTA R$ 1,1 MILHÃO HTTPS://T.CO/AB0YEJUVEK — JORNAL EXTRA (@JORNALEXTRA) APRIL 5, 2021

EU TERIA VERGONHA DE USAR ALGO TÃO CARO COM TANTA GENTE SEM TER O QUE COMER NEM ONDE DORMIR NA VIZINHANÇA. — MARCOS HOLLANDA ☕ (@HOLLANDABOSS) APRIL 5, 2021

ACHO MUITO CARO MESMO TER UM RELÓGIO DESSES… MAS CADA UM USA AQUILO QUE SEU DINHEIRO PODE PAGAR… NÃO JULGO ELE PORQUE NÃO CONHEÇO… MAS PARA MIM QUE GANHO POUCO, É MUITO DINHEIRO, MAS PARA QUEM É RICO IGUAL ELE, É NORMAL… COMPLICADO… — BRUNO LAIA  (@BRUNOLAIA) APRIL 5, 2021

LEMBRANDO QUE ESSE RELÓGIO COMPRA ALGO EM TORNO DE 13700 CESTAS BÁSICAS… ERA SOMENTE ISSO… — ONELX (@ONELX2) APRIL 5, 2021