Filho de Bolsonaro cospe no rosto da própria mãe em vídeo

Nas imagens, gravadas em um momento de descontração, o estudante aparece pedindo para que sua genitora imite o som de alguns animais.

Com um copo de água na mão, Renan, ao notar que Cristina ficou confusa ao ser intimida a reproduzir o ruído de uma baleia, acabou cuspindo o líquido na face dela.

Indignada com o ocorrido, a ex-companheira do atual marido de Michelle Bolsonaro proferiu alguns xingamentos contra o herdeiro. “Filho da p*ta”, disparou, irritada.

Ainda no final de semana, o filho “zero quatro” do presidente, sem se preocupar com possíveis repercussões negativas por parte dos internautas, compartilhou um vídeo em que aparece cantando uma música que fala sobre fuzil.

“Bota o fuzil para cantar, pá-pum. Bota para cantar, pá-pum. Troquei o meu Playstation por um fuzil. A minha Coca-Cola é água quente do cantil”, disse a letra da música.

Ao legendar o registro, Renan escreveu a seguinte frase: “Quando você é dispensado do Exército“. Além disso, o rapaz também compartilhou nas redes sociais momentos de lazer com amigos e familiares.

A filmagem, até o fechamento desta matéria, já compatibilizava mais de 100 mil visualizações e centenas de compartilhamentos.

Assista abaixo: