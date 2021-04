Ex-deputado Helder Paiva é nomeado assessor de assuntos legislativos por Tião Bocalom

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, colocou o ex-deputado Helder Paiva para responder pelo cargo de assessor de Assuntos Legislativos no gabinete do próprio prefeito. O ato foi publicado nesta segunda-feira, 05, no Diário Oficial do Estado (DOE).

Paiva irá fazer a ponte entre a Câmara de Rio Branco e o prefeito Tião Bocalom. O ex-deputado que é servidor de carreira da Prefeitura fará o mesmo papel de Thiago Higino, ex-assessor de Socorro Neri (PSB) que atuava como mediador entre a Casa Legislativa e a prefeita.