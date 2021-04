Embarcação se choca contra terminal pesqueiro e vai parar no fundo do Rio Iaco, em Sena Madureira

Uma embarcação de propriedade do ribeirinho Moises Alves da Silva, morador do Seringal São José, Rio Purus, naufragou por volta das 11h da manhã desta quarta-feira, (7), quando tentava ancorar no porto do Diogo, em Sena Madureira.

No momento do naufrágio o motor estava desligado e o condutor da embarcação fazia o uso de um remo, foi quando a correnteza das águas jogou o barco de médio porte para debaixo de uma balsa que fica ancorada no referido porto. Além do motor, todos os pertences que estavam dentro da embarcação foram parar no fundo do Rio.

Moisés Alves, que naquela ocasião trajava calça comprida e botas sete léguas, também foi levado pela correnteza para debaixo do terminal, porém, mesmo submerso às águas, com esforços ele conseguiu se desvencilhar das botas, detalhe que foi crucial para sua sobrevivência.

O Corpo de bombeiros foi acionado, e na manhã desta quinta-feira, (8), trabalhou no resgate do motor. Apesar do prejuízo financeiro, o bem mais precioso foi salvo: a vida de Moisés Alves.