Em Rio Branco, bebês de UTI Neonatal fazem ensaio fotográfico fantasiados de ‘coelhinhos da Páscoa’

conjunto para ficar com a mãe. “Estamos bem, ficou na Neonatal algumas semanas para ganhar peso e agora aguardamos para ir para casa, agora é com ela mesmo”, contou.

Giselle também tirou fotos junto com a filha durante o ensaio. Ela falou que o momento foi de muita emoção e não conseguiu segurar as lágrimas. “Fiquei muito feliz, chorei. Mandei fazer a roupinha de coelho. Foi um dia muito especial, pessoal é muito atencioso e tranquilo com a gente”, acrescentou.

Outra que foi transformada em ‘coelhinha’ por um dia foi a pequena Maria Alice dos Santos Bandeira, de 12 dias de vida. Ela também recebeu alta da UTI na sexta (2) e está no alojamento conjunto esperando alta médica.

Maria Alice nasceu no último dia 23 e precisou ir para UTI devido uma infecção — Foto: Arquivo/Hospital Santa Juliana

Maria Alice foi fotografada nos braços dos pais Letícia Soares e Victor Hugo Bandeira Pinto. “Foi muito emocionante para mim, cheguei em casa e chorei muito. É minha primeira filha, tinha comprado uma roupinha e quando me avisaram eu trouxe. Ela nasceu com uma infecção, que já diminuiu e agora está ganhando peso”, explicou Letícia.

Letícia Soares e Victor Hugo, pais da Maria Alice, participaram do ensaio no Hospital Santa Juliana — Foto: Arquivo/Hospital Santa Juliana

Ação de humanização

Ao G1, o coordenador da UTI Neonatal do hospital, José Carlos da Silva, contou que as equipes reforçaram todos os cuidados de prevenção para não ocorrer nenhum problema com os bebês. Esse é o segundo ano que a unidade faz a ação, sendo a primeira vez em 2019 e foi suspensa em 2020 devido à pandemia.