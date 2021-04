Em posse de Anderson Torres, Bolsonaro cita PF e PRF e diz que ‘mudanças são naturais

O Palácio do Planalto divulgou a transcrição do discurso do presidente após as solenidades, que ocorreram na sala de audiências do palácio, fechadas para a imprensa e sem transmissão pelos canais oficiais do governo.

Delegado de Polícia Federal e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, Torres assumiu a pasta da Justiça e Segurança Pública no lugar de André Luiz Mendonça, que retornou à chefia da Advocacia-Geral da União (AGU).

Polícia Federal

Torres é o terceiro ministro da Justiça no governo de Bolsonaro. Antes de Mendonça, o titular da pasta era o ex-juiz Sergio Moro, que saiu do governo após romper politicamente com o presidente, em abril de 2020.

Ao deixar o ministério, Moro deu uma entrevista coletiva na qual acusou Bolsonaro de tentar interferir politicamente na Polícia Federal. Um inquérito no Supremo Tribunal Federal (STF) investiga o caso.

O estopim para a saída de Moro foi a intenção de Bolsonaro de substituir o então delegado-geral da PF, Maurício Valeixo, ligado ao ex-ministro. No lugar de Valeixo, Bolsonaro tentou colocar Alexandre Ramagem, direto da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), mas o ministro Alexandre de Moraes, do STF, barrou a nomeação, em razão da proximidade de Ramagem com a família Bolsonaro.

Com isso, foi nomeado para a direção-geral da PF o delegado Rolando Alexandre, no cargo desde então.

“E também, ao nosso lado, a nossa irmã Polícia Rodoviária Federal. Que até o momento está com o Aggio e ele o conduz com muita galhardia. São naturais, as mudanças. E a gente sabe que você [Torres], todas as mudanças que efetuará no seu ministério, é para melhor adequá-lo ao objetivo, o qual você traçou. Você quer o Ministério da Justiça, o mais focado possível para o bem de todos em nosso país”, acrescentou o presidente.